شكرا لقرائتكم الأهلى يحسم صفقة لابا كودجو بعد مواجهة الزمالك.. وسر الصفقة + 90... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح النادي الأهلي نفسة مهلة نهائية لحسم صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، حيث قرر مسئولو القلعة الحمراء التمهّل في حسم الصفقة الجديدة خاصة أن تلك الصفقة ستُكبّد النادي ملايين الجنيهات وفي هذا الشأن.

وأوضح مصدر في الأهلي، أن المهاجم التوجولي معروض بالفعل على إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي منذ عدة أسابيع ، مؤكدا أن مسئولىالأهلي لم يوافقوا بشكل رسمي ولا حاسم على إتمام التعاقد مع اللاعب ومازالت المفاوضات والمشاورات جارية بشأن إتمام الصفقة من عدمها.

وقال المصدر، إن الجهاز الفني أشاد بالبنيان الجسدي للمهاجم التوجولي وكذلك بقدراته التهديفية لكن الجهاز أتفق على ضرورة مُتابعته بشكل أكبر وأكثر قبل التعاقد معه.

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وبرغم من تألق المهاجم التوجولي خلال مبارة الزمالك ونهضة بركان وإحرازة هدف قاتل فى شباك الأبيض بعد الدقيقة 90 التى يتميز بها النادي الأهلي خلال المباريات الصعبة إلا أن الجهاز الفني سيُتابع اللاعب في مباراتي الزمالك بذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية حيث تُقام مباراة الذهاب المنتهية بالمغرب على أن تُقام مباراة العودة ببرج العرب الأحد المقبل.

وشدد المصدر، على أن مسئولو الأهلي قد لا يتعاقدون مع المهاجم التوجولي إذا لم يلقي إعجاب وإشادة الجميع في النادي خلال مباراتي الزمالك بنهائي الكونفدرالية ، موضحاً أن فترة التفاوض حول الأمور المالية لم تبدأ بعد بين الاهلي والنادي المغربي.