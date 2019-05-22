شكرا لقرائتكم أجيرى يصر على خوض ودية غينيا على استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أنه سيتم تجديد طلبهم بلعب ودية الفراعنة أمام غينيا المقرر لها يوم 16 يونيو المقبل باستاد القاهرة بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية .
وقال هاني رمزي مدرب المنتخب، إنه تم رفع أمر نقل ودية المنتخب وغينيا لاستاد القاهرة إلى المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول بدلاً من برج العرب من أجل تعود اللاعبين على أرضية ملعب القاهرة الذى سيستضيف مباريات الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلاً من 16 فريق.
ويلعب المنتخب فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوي و اوغندا و الكونغو الديمقراطية ، على أن يبدأ الفراعنة مبارياتهم فى العاشرة مساء يوم 21 يونيو ثم يوم 26 أمام الكونغو ثم اوغندا يوم 30 يونيو.
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