شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى للحصول على موافقة سموحة لإعادة أحمد فتوح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتاج مسئولو الزمالك إلى الحصول على موافقة نظرائهم فى سموحة من أجل إعادة أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق والمنتخب الوطنى المعار من النادى الأبيض إلى النادى السكندرى حتى نهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء، أن العقد المبرم بين مسئولو الزمالك ونظرائهم فى سموحة لا يتضمن شرط قطع إعارة اللاعب فى أى وقت تحتاجه القلعة البيضاء، وذلك حيث تتجه النية داخل الزمالك إلى إعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات المقررة فى الصيف المقبل، وذلك لتدعيم الجبهة اليسرى مع وجود عبدالله جمعة، الذى اصبح الظهير الأيسر للفريق، بعد تألقه هذا الموسم، بعدما غير السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، مركزه من صانع الألعاب إلى الظهير الأيسر.

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وكانت المفاجأة التى كشفها ذلك المصدر أن التأكيدات السابقة التى صرح بها بعض الوسطاء أن الزمالك يمكنه إعادة اللاعب لوجود شرط بقطع الإعارة فى حالة حاجة النادى إليه، لا يمكن تنفيذه بسبب عدم وجود ذلك الشرط فى العقد الرسمى، ولذلك سيحاج مسئولو الأبيض إلى موافقة سموحة على عودة اللاعب لناديه فى الصيف المقبل، وذلك لرغبة اللاعب ايضًا فى العودة للقلعة البيضاء للمساهمة فى تحقيق البطولات بالموسم الجديد.