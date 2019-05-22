شكرا لقرائتكم على غزال يصل القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم علي غزال لاعب وسط منتخب مصر ونادي فييرينسي البرتغالي إلى مصر لقضاء الأجازة عقب نهاية الموسم الكروي في البرتغال قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا 2019 بين شهرى يونيو ويوليو المقبليين.

وهبط فييرينسي إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما احتل المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 20 نقطة.

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وانضم علي غزال لصفوف فييرينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة إنتقال حر بعد تجربة احترافية في نادي فانكوفر وايتكابس الذي ينافس بالدوري الأمريكي.

جدير بالذكر أن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إستدعى علي غزال للقائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تضم 25 لاعبا سيتم استبعاد اثنين منهما فى وقت لاحق.