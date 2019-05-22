شكرا لقرائتكم على ماهر يمنح لاعبى إنبى 24 ساعة راحة بعد الفوز على المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لفريق إنبى، بقيادة علي ماهر، اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، اليوم الأربعاء، وذلك عقب الفوز على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

وتأتى رغبة على ماهر فى حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط، رغبة فى الاستعداد بشكل جيد لخوض مباراته أمام فريق النجوم فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والتى ينتظر الفريق البترولى تحديد موعدها، حيث يرغب الجهاز الفنى فى حصد أخر ثلاثة نقاط للفريق فى مسابقة الدورى، لمواصلة التقدم فى ترتيب الدورى وإنهاء المسابقة فى أفضل مركز ممكن.

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يشار إلى أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.