شكرا لقرائتكم بهدف كهربا..زمالك 2004 يهزم خورفكان الإماراتي فى الدورة الدولية في الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره فريق فريق خورفكان الامارتي بهدف دون رد في الدورة الدولية الودية المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة. وسجل هدف زمالك 2004 اللاعب محمود جمعة كهربا. Advertisements ويقود زمالك 2004 مدحت مكي مديرا فنيا ويعاونه أسامة فاروق.

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