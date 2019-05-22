شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. محمد معروف حكما لموقعة "برج العرب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام بإتحاد الكرة إسناد إدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى للحكم الدولى محمد معروف .

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ويلتقي الاهلى مع الإسماعيلي فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء،على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى .

وخاض الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة ، في حين يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.