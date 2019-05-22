شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلىي .. جابر: لا نلعب لصالح أحد وهدفنا الثلاث نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى على قوة وخطورة الأهلى لاسيما فى ظل رغبته فى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المحلى.

ويلتقى الإسماعيلى مع الأهلى فى العاشرة من مساء اليوم ،الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من عمر الدورى الممتاز.

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وقال جابر فى تصريحات صحفية : "تلك المواجهة دائما ما تشهد ندية بين الفريقين نظرا لحجم الجماهيرية لهما ، لا نلعب لصالح أحد ، الإسماعيلى فريق كبير هدفنا الثلاث نقاط فى كل مباراة ومن أجل تحسين مركزنا بجدول الدورى".

وأضاف : الأهلى يضم كوكبة من النجوم بكل الخطوط ،وأرى أن نقطة قوته تتمثل فى جماعيته والتركيز حتى الدقيقة 90 وهو ما حذرت اللاعبين منه من أجل تحقيق نتيجة ترضى طموح جماهيرنا.

واختتم جابر تصريحاته قائلا : نتطلع لاستغلال الدفعة المعنوية بعد الانتصار على الداخلية ، مباريات الأهلى والزمالك لاتحتاج تحفيز بشكل كبير من جانبنا ، اللاعبون لديهم اصرار كبير على التألق وتقديم افضل ما لديهم فى الملعب ونتمنى أن يحالفنا التوفيق لتعويض النتائج السلبية.