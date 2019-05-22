شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك يتحدى حرارة الشمس باهتافات حماسية لتذاكر نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى العشرات من جماهير الزمالك الذين تجمعوا أمام بوابة رقم ١ للحصول على تذاكر مباراة فريقهم ضد نهضة بركان المغربي فى إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد المقبل على ملعب برج العرب، الشمس وحرارة الجو فى أول ساعات الصيام.

وحرص جمهور الزمالك على التواجد أمام البوابات من الثامنة صباحا قبل موعد فتح شباك التذاكر في الحادية عشر هم علي ترديد بعض الأغاني والهتافات الحماسية بتحدى الجو الحار والصيام.