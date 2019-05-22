شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات اليوم الأول من دور الـ 16 بمنافسات الرجال كالتالي:

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علي فرج x مروان الشوربجي

محمد أبو الغار x الفرنسي جريجور مارش

مازن هشام x الفرنسي لوكاس سيرم

فارس الدسوقي x النيوزيلاندي بول كول