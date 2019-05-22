سوبر كورة.. جماهير الزمالك تتجمع أمام النادى لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع العشرات من جماهير الزمالك أمام البوابة الرئيسية للنادي من أجل شراء تذاكر مباراة فريقهم ضد نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد القادم ببرج العرب.

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