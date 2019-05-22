شكرا لقرائتكم خبر عن انبى يصرف شيكات فورية للاعبيه بعد الفوز على المقاصة والبقاء في الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة علاء خشب، منح اللاعبين شيكات فورية بقيمة 25%، من قيمة عقودهم، بعد الفوز على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

Advertisements

تُعد قيمة الـ 25% التى منحها مجلس إنبى للاعبين عقب الفوز على المقاصة، هى الدفعة الثالثة من قيمة عقود اللاعبين هذا الموسم، وذلك لتحفيز اللاعبين بعدما عبروا المرحلة الصعبة التى كانوا فيها فى بداية مسابقة الدورى هذا الموسم.

يذكر، أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.