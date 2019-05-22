شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة من 18 سنة ..صالح سليم يتسلم جائزة نادى القرن الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من عام 2001، تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي جائزة نادي القرن والذى توج بها النادي الفريق الأحمر كونه أكثرالأندية الإفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين منذ 18 عاماً.

وأقيم حفل ضخم لاختيار نادي القرن فى مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية فى الثاني والعشرين من مايو لعام 2001، وتسلم المايسترو جائزة نادي القرن الإفريقي ممثلا عن النادي الأهلي.

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وتحتفل صفحة الأهلي على تويتر بمرور 18 عام علي استلام جائزة نادي القرن الإفريقي.