شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يجدد طلبه بخوض ودية غينيا علي استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أنه سيتم تجديد طلبهم بلعب ودية الفراعنة أمام غينيا المقرر لها يوم 16 يونيو المقبل باستاد القاهرة بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية .

أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر أنه تم رفع أمر نقل ودية المنتخب وغينيا لاستاد القاهرة إلى المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول بدلاً من برج العرب من أجل تعود اللاعبين على أرضية ملعب القاهرة الذى سيستضيف مباريات الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلاً من 16 فريق.

يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو الديمقراطية، على أن يبدأ الفراعنة مبارياتهم فى العاشرة مساء يوم 21 يونيو ثم يوم 26 أمام الكونغو ثم اوغندا يوم 30 يونيو.