خالد مرتجي لـ"سوبر كورة": شربت حب الأهلي من أبويا.. وغيران من ريال مدريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير خارجية الأهلى هكذا اعتادت جماهير ناديه أن تناديه بسبب رحلاته المكوكية والمتواصلة لخدمة الكيان، سواء على مستوى كرة القدم أو على المستوى الخدمي والإنشائي، خالد مرتجي نجل الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس النادي الأهلى السابق والقطب الأهلاوي الكبير يفتح قلبه ويتحدث عن العديد من المعتقدات الأهلاوية ويوضح رأيه فى العديد من الأمور، ويلقى الضوء على جوانب حياته الخاصة فى الحوار التالي :

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