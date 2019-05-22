شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة حازم مرسى .. 7 دراويش سنة أولى كلاسيكو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر انطلاقها مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالاسكندرية، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام

ودائما ما تكون مباريات القمة فرصة للنجوم الجدد لتقديم أوراق الاعتماد للجماهير التى تنتظر تلك المباريات بفارغ الصبر، وفى الوقت ذاته تكون مباريات القمة كالكابوس لبعض لاعبين .

ويتواجد فى صفوف الإسماعيلى 7 لاعبين لم يسبق لهم التواجد فى مواجهة الأهلى من قبل وهم .. محمد فوزى – أيمن رجب – كمال السيد – محمد الضرف – محمود أبوجودة – مصطفى فارس – حازم مرسى.

قائمة الاسماعيلى شهدت استدعاء حازم مرسى مهاجم وهداف الناشئين للمرة الأولى بجانب عودة باهر المحمدي المدافع الدولي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

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وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى – أيمن رجب – كمال السيد

خط الدفاع.. محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة ابراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط.. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – وجيه عبد الحكيم – مصطفى فارس – محمد الشامى – كريم بامبو.

خط الهجوم.. بنسون شيلونجو – محمود أبو جودة – حازم مرسى.