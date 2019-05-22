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مرتضى منصور يستقبل بعثة نهضة بركان في مطار القاهرة بالورود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على استقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

 

ونشرت الصفحة الرسمية نادى الزمالك صورة من استقبال مرتضى منصور للفريق المغربي عبر حسابها على موقع تويتر وعلقت: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في استقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربي بمطار القاهرة.

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مرتضى منصور

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية وذلك في حضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان يهدف نظيف .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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