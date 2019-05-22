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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى لرئيس الزمالك: رجل لا ينام ربنا يرزقك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك على استقبال والده لبعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع تويتر: رجل لا ينام ربنا يرزقك بالبطولة ان شاء الله ويفرح كل الزملكاوية إن شاء الله.
احمد مرتضى
ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية وذلك في حضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.
وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان يهدف نظيف .
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