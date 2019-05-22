شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية لسيدات الاسكواش في دور الـ 16 ببطولة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 بمنافسات السيدات كالتالي:

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نوران جوهر x جوي تشان لاعبة هونج كونج

رنيم الوليلي x الأمريكية أماندا صبحي

نور الطيب x أني أو لاعبة هونج كونج