شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكتفى بإجازة يوم واحد لتحقيق آخر 3 نقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق إنبى، بقيادة علي ماهر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، اليوم الأربعاء، وذلك عقب الفوز على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

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جاءت رغبة على ماهر فى حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط، رغبة فى الاستعداد بشكل جيد لخوض مباراته أمام فريق النجوم فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والتى ينتظر الفريق البترولى تحديد موعدها، حيث يرغب الجهاز الفنى فى حصد آخر ثلاثة نقاط للفريق فى مسابقة الدورى، لمواصلة التقدم فى ترتيب الدورى وإنهاء المسابقة فى أفضل مركز ممكن.

يذكر، أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.