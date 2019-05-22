استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ): تقدم حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري باستقالته لإدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى. وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام مضيفه طلائع الجيش في المباراة التى جمعت بينهما أمس على ملعب استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويتبقي له مباراة أخيرة أمام سموحة في الأسبوع الرابع والثلاثين.

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