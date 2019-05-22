مانشسترسيتي يستقر علي بديل كومباني

بدأ نادى مانشستر سيتى البحث عن بديل مناسب لقائده فينسنت كومبانى، الذى أعلن رحيله عن الفريق السماوى عقب نهاية الموسم، ليصبح مدربًا ولاعبًا لفريق أندرلخت البلجيكى بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، يرى هارى ماجوير، مدافع

ليستر، هو البديل المثالى لتعويض رحيل كومبانى، مشيرة إلى أن التعاقد معه يعد أولوية بالنسبة للسيتيزنز.

وأشارت إلى أن مهمة السيتى فى التعاقد مع ماجوير ليست بسيطة، لاسيما أن الأخير مدد عقده مع النادى فى

سبتمبر الماضى، ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وقالت الصحيفة إن ليستر سيتى لديه خبرة فى الحفاظ على لاعبيه، مثلما حدث مع الجزائرى رياض محرز، حيث اضطر مانشستر سيتى إلى دفع 68 مليون يورو لإقناع الثعالب بضمه.

وختمت بالقول إن المقابل المادى لضم ماجوير قد يتجاوز ما دفعه ليفربول لضم مدافعه الهولندى فيرجيل الذى يعد حتى الآن أغلى مدافع فى العالم.