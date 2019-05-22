موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء، اليوم الأربعاء، إلى ملعب برج العرب لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والإسماعيلي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، ويبحث الفريق الأحمر عن حصد الفوز السادس على التوالى، لتعزيز تربعه على القمة والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب للموسم الرابع على التوالى.

ويحتل الإسماعيلى صاحب الضيافة المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد موسم صعب على الدراويش ابتعدوا فيه عن المنافسة على اللقب المحلى والمربع الذهبى بعد احتلال الوصافة فى

الموسم الماضى، وتلقى الفريق 10 هزائم بالدورى هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري:

تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة العاشرة مساء، اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساء، بتوقيت مكة المكرم، الثانية عشرة منتصف الليل، بتوقيت مدينة أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري:

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق الرياضي، حاتم بطيشة.

استعد الأهلى للمواجهة على ملعبه مختار التتش بتدريبات مكثفة

بقيادة المدرب الأوروجويانى، مارتن لاسارتى، الذى عقد جلسات مع اللاعبين، وطالبهم بمواصلة الانتصارات، كما عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، جلسة مع لاسارتى وأثنى على عودة الانتصارات، وطالب بالتركيز فى اللقاءات الثلاثة الأخيرة لحصد الفوز باللقب.

استعاد الأهلى جهود الثنائى المصاب أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجاى بعد التماثل للشفاء، بينما يغيب الحارس علي لطفى، للإصابة مع الثنائى المصاب كريم وليد نيدفيد، وسعد سمير، وأيضا حمدى فتحى، لاعب الوسط للإيقاف.

فى المقابل، فرض الإسماعيلى حالة من التركيز على استعداداته، واجتمع محمود جابر، المدير الفنى المؤقت، جلسات مع لاعبيه وحفزهم للفوز على الأهلى، وطالبهم بمصالحة الجماهير الغاضبة، وعدم التفكير سوى فى الفوز، واستعادة ذكريات الماضى حين كان الإسماعيلى منافسا مرعبا للأهلى والزمالك.