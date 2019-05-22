جروس يرفض المعسكرات الطويلة استعدادًا لنهائي الكونفدرالية

رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، فكرة إقامة معسكر طويل بالإسكندرية قبل مواجهة نهضة بركان، حتى لا يصاب اللاعبون بالملل، وقال إن برنامج الإعداد للمباراة سيسير بشكل

طبيعى، حيث يؤدى الفريق تدريباته يوميا بملعب النادى حتى السبت المقبل موعد السفر إلى برج العرب، ويؤدى الفريق مرانه، اليوم الأربعاء، فىالعاشرة مساء.

ومن المقرر أن تصل إلى القاهرة اليوم بعثة فريق نهضة بركان، وأصدر رئيس نادى الزمالك تعليماته بإعداد استقبال حافل للبعثة ردا على الحفاوة البالغة التى لقيها الزمالك هناك، وتم حجز ملعب برج العرب ليؤدى عليه الفريق المغربى تدريباته.