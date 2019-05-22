محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي والإسماعيلي

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين الحكمالدولي محمد معروف، لإدارة مباراة الأهلي
والإسماعيلي اليوم بالدوري.
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
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