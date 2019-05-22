محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي والإسماعيلي

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين الحكم الدولي محمد معروف، لإدارة مباراة الأهلي الدولي محمد معروف، لإدارة مباراة الأهليوالإسماعيلي اليوم بالدوري. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

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