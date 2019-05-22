الخطيب يهنئ فريق يد الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، التهنئة إلى الجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد (رجال)، بعد فوزهم ببطولة كأس مصر، مساء، أمس الثلاثاء.

وحرص رئيس النادي على الاتصال هاتفيا بالكابتن يحيى يوسف، القائم بأعمال المدير الفني، وتهنئته، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية لكافة العناصر، والإصرار على

المكسب منذ بداية المباراة، وأكّد الكابتن الخطيب على تقديره لما بذله الجميع من جهد لإسعاد جماهير الأهلي والفوز بالبطولة، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في الفريق واللاعبين في إحراز المزيد من الانتصارات والبطولات خلال الفترة المقبلة.