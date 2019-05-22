رياضة | الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد الضخم لـ"مبابي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد الضخم لـ"مبابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى رغبة نادي ريال مدريد في تقديم عرض مميز للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد يجهز عرضاَ ضخماً بقيمة 250 مليون يورو للتعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان مع تقديم راتب للاعب بـ30 مليون يورو سنويا.

واشار الموقع إلى أنه بالرغم من إعلان نادي باريس سان جيرمان بقاء اللاعب لمدة موسم جديد إلا أن الإدارة قد تعيد التفكير في الأمر حال تقديم نادي ريال مدريد بهذا العرض.