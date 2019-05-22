رياضة | رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك وقائد الأبيض على عقد جلسات مع لاعبي القلعة البيضاء قبل موقعة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان في برج العرب.

وعقد حازم جلسات مستمرة مع اللاعبين بصفته قائد الفريق لتحفيزهم للفوز وتحقيق اللقب حيث يحتاج الزمالك للفوز 2-0 للتتويج باللقب.

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل رفع الكأس على وملعب برج العرب.