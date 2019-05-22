رياضة | دوامة الهبوط.. الجونة والحدود في عرض أهل القمة وبتروجت ينتظر الهدايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوامة الهبوط.. الجونة والحدود في عرض أهل القمة وبتروجت ينتظر الهدايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد النقطة رقم 38 البقاء في الدوري المصري هذا الموسم فإذا وصل إليها أي فريق من الأندية الستة المتصارعة على الهروب من الهبوط فسيضمن البقاء ولن ينظر إلى نتائج الأندية الأخرى.

وتتصارع 6 أندية في جدول ترتيب الدوري المصري على الهروب من الهبوط للقسم الثاني هذا الموسم وهي وادي دجلة والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندري وبتروجت

ويحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثاني عشر ثم حرس الحدود والجونة والاتحاد ولكل منهم 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة والأقرب لمزاملة الداخلية والنجوم في وداع دوري الأضواء والشهرة.

ويحتاج بتروجت إلى الفوز على المقاولون العرب للوصول إلى النقطة 37 نقطة على أمل تعثر الأندية المتصارعة في الوصول لهذه النقطة.

المباريات المتبقية للأندية المتصارعة على الهبوط

- دجلة 37 نقطة يتبقى (الإنتاج الحربي)

Advertisements

- الإنتاج الحربي 37 نقطة (دجلة والزمالك)

- الاتحاد السكندري 36 نقطة (سموحة)

- الجونة 36 نقطة (الزمالك والإسماعيلي)

- حرس الحدود 36 نقطة (الزمالك وبيراميدز)

- بتروجت 34 نقطة (المقاولون العرب )