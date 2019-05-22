رياضة | ريال مدريد يقترب خطوة من حسم صفقة مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب خطوة من حسم صفقة مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر نادي ريال مدريد الإسباني على ضم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بالرغم من إعلان نادي باريس سان جيرمان في الأسبوع الجاري استمرار مبابي في صفوف الفريق إلا أن ريال مدريد يحاول في الخفاء الاتفاق مع كيليان على انتقاله لصفوف المرينجي.

وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الإسباني، فإن ريال مدريد استطاع إقناع المقربين من كيليان مبابي بالانتقال لصفوف الفريق الملكي.

وتابع البرنامج أن خوسيه انخيل سانشيز، المدير العام لنادي ريال مدريد اجتمع أمس مع والد مبابي من أجل الحديث عن تفاصيل انتقاله لريال.