رياضة | كروس يحرم ريال مدريد من ضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يحرم ريال مدريد من ضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن آخر تطورات صفقة انتقال بول بوجبا من مانشستر يونايتد لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن ريال مدريد لن يدخل على صفقة بول بوجبا بجنون في الصيف بعدما مدد النادي الملكي عقد توني كروس حتى يونيو 2023.

وتابع الموقع أن بول بوجبا هو أولوية من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لكن النادي لا يريد ضمه مقابل مالي مبالغ فيه وتحديدا في ظل استمرار توني كروس مع الفريق.

ويريد مانشستر يونايتد 160 مليون يورو لبيع بول بوجبا بينما الأخير يرغب في الحصول على 18 مليون يورو سنويا لإتمام إنتقاله لصفوف ريال مدريد.