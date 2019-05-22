رياضة | الزمالك يجهز مفاجأة لـ"نهضة بركان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مفاجأة لـ"نهضة بركان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لتجهيز مفاجأة فى مواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

يلتقي الزمالك أمام بركان الأحد المقبل، على استاد برج العرب، ويجهز الزمالك حميد أحداد لقيادة الهجوم بعدما تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الفريق بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب أمام الفريق المغربى.

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في الوقت القاتل ويسعى للفوز 2-0 والتتويج باللقب.