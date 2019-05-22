رياضة | تفاصيل جلسة الخطيب وأحمد ناجي لضم "عواد" للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة الخطيب وأحمد ناجي لضم "عواد" للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عواد حارس الوحدة السعودي عن ترشيحه من قبل أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وجمعت جلسة بين محمود الخطيب وأحمد ناجي رشح فيها الأخير محمد عواد للانضمام للأهلي في ظل تألقه في الدوري السعودي لأن التعاقد معه أسهل نظريًا من محاولة ضم محمد أبوجبل حارس سموحة أو أي حارس آخر.

وقال أحمد ناجي إن ترشيح محمد عواد للأهلي واستبعاده من منتخب مصر يعني أنه لا يحمل أي ضغينة أو مصالح شخصية مع الحارس وإلا ما كان رشحه.