رياضة | برشلونة يخطط لخطف صفقة جديدة من أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لخطف صفقة جديدة من أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة لخطف صفقة جديدة من صفوف أتلتيكو مدريد في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وبات نادي برشلونة قريبًا للغاية للتعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد هذا الصيف ، بعد أن أعلن اللاعب نفسه رحيله عن الأتليتي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول في تصريحاته خلال برنامج الـEl Chiringuito: برشلونة يتفاوض مع فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد ، ويمكن أن يصل الظهير الأيسر البرازيلي إلى الكامب نو مجانًا هذا الصيف.

ويسعى برشلونة للظفر بخدمات فيليبي لويس في صفقة انتقال حر مجانًا بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد ، كبديلًا مثاليًا لجوردي ألبا الذي عليه أن يستريح بعض الشيء بعد أن لعب كل مباريات الموسم تقريبًا مع البلوجرانا لعدم وجود بديل له.