رياضة | تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل الأهلى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على الإسماعيلى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وينتظر أن يبدأ الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى، أيمن أشرف وأحمد فتحى وعلى معلول وياسر إبراهيم، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحى وحسين الشحات، وفى الهجوم وليد أزارو.