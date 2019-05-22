رياضة | تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الأهلى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على الإسماعيلى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.