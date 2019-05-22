رياضة | 6 أندية تتصارع على الهروب من الهبوط.. بتروجت الأقرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أندية تتصارع على الهروب من الهبوط.. بتروجت الأقرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتصارع 6 أندية في جدول ترتيب الدوري المصري على الهروب من الهبوط للقسم الثاني هذا الموسم وهي وادي دجلة والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندري وبتروجت

ويحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثاني عشر ثم حرس الحدود والجونة والاتحاد ولكل منهم 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة والأقرب لمزاملة الداخلية والنجوم في وداع دوري الأضواء والشهرة.

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ويحتاج بتروجت إلى الفوز على المقاولون العرب للوصول إلى النقطة 37 نقطة على أمل تعثر الأندية المتصارعة في الوصول لهذه النقطة.