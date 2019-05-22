رياضة | "عواد" يفجر مفاجآت لاستبعاده من قائمة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عواد" يفجر مفاجآت لاستبعاده من قائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، النار على أحد مسؤولي الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب الأولية.

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، صباح اليوم الثلاثاء قائمة المنتخب الأولية التي ستخوض المعسكر الأخير تحضيرًا لأمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر.

وقال مصدر في الجهاز الفني للمنتخب من خلال تصريحات له، إن استبعاد عواد جاء لأسباب فنية.