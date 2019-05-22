رياضة | فرمان زيدان يعجل برحيل ثنائي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان زيدان يعجل برحيل ثنائي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد علي الاستغناء عن ثنائي الفريق الملكي ماركوس يورينتي وريجيلون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن ماركوس يورينتي وريجيلون هما اثنان من اللاعبين الذين لن يشاركوا في ريال مدريد الموسم المقبل حيث أن كلاهما لا يعول عليهما زيدان ويعتزم النادي أن يرحلا أو يتنقلان مع خيار إعادة الشراء.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن ماركوس يورينتي يريد الانفصال عن ريال مدريد بشكل نهائي ، لأنه سئم من الانتقال على سبيل الاعارة، لقد حدث ذلك له في الفريق الأول ، وأيضًا في كاستيا ، حيث رحل خلال تواجد زيزو إلى ألافيس.

وترغب عدة أندية أوروبية في الحصول على خدمات الثنائي المدريدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.