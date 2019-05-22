الان تتابع ديشان يكشف عن قائمة فرنسا في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان عن قائمة بلاده للمباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 2020.
ضمت قائمة المنتخب في حراسة المرمى: ألفونس أريولا، هوغو لوريس، ميك مايغنان، وبنغامين ليكومت.
الدفاع: صامويل أومتيتي، ليو دوبوا، كليمنت لينغلييه، وبنغامين بافارد، رافاييل فاران، كيرت زوما، لوكاس دين، وفيرلاند ميندي.
الوسط: بول بوغبا، نغولو كانتي، تانغي ندومبيلي، بليز ماتويدي، وموسى سيسوكو.
الهجوم: كينغسلي كومان، وسام بن يدر، أولييفيه جيرو، كيليان مبابي، فلوران توفان، توماس ليمار، وأنطوان غريزمان.
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