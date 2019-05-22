الجزيرة الاماراتي: هذا هو شرط انتقال مبخوت إلى اتحاد جدة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

رحب مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، برحيل مهاجم وهداف الفريق، اللاعب الدولي علي مبخوت، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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اشترط مسؤولو الجزيرة الحصول على مبلغ مادي يليق بقدرات اللاعب، الذي قدم مستويات متميزة للغاية مع الفريق على مدار السنوات الأخيرة.

ويسعى اتحاد جدة للتعاقد مع مهاجم قوي يمتلك خبرات بالدوريات الخليجية، وكذلك دوري أبطال آسيا، من أجل العودة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والعربية والقارية.

وكان اتحاد جدة ضمن التأهل إلى دور 16 بدوري أبطال آسيا، كوصيف للمجموعة الثانية، بعد أن تعادل مع ضيفه الوحدة الإماراتي 1-1.