شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس بيع التذاكر إلكترونيا عبر " تذكرتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة الإستعانة بالنظام الجديد الخاص بطرح وبيع التذاكر إلكترونيا من خلال تطبيق "تذكرتى"، لعودة الجماهير لملاعب الدورى فى الموسم الجديد. ووفقا للنظام الجديد يتم طرح التذاكر إلكترونيا أمام الجماهير للحصول عليها بعد تسجيل البيانات واستخراج FAN ID، ليتم من خلاله استلام التذاكر ودخول المباريات. Advertisements وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت أسعار التذاكر الخاصة بأمم افريقيا التى تستضيفها مصر الصيف المقبل والتى جاءت كالتالى: 150 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التى لا يلعبها المنتخب المصرى كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس بيع التذاكر إلكترونيا عبر " تذكرتى"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.