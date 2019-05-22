فيتو
لم تثر جماهير كرة القدم المصرية مثلما ثارت اليوم، بعد إعلان خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفريق التي سيعتمد عليها في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 21 يونيو المقبل بعد أن تم إعلان ضم عبدالله السعيد للقائمة للمرة الأولى منذ آخر مشاركة له مع الفراعنة في المونديال أمام السعودية في اللقاء الذي انتهى لصالح السعودية.
جماهير السوشيال في مصر اعتبرت خروج السعيد في الدقيقة 44 من زمن المباراة مجرد تمثيلية للهروب بعد أن صدرت له تعليمات من المقصورة بضرورة الخروج بعد أن مرر كرتين انفرد على...
كانت هذه تفاصيل خبر ثورة بعد ضم عبدالله السعيد للمنتخب.. والسبب: هرب من مباراة السعودية بأوامر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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