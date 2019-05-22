المقاولون العرب يُحدد شروط الأستغناء عن أحمد على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامي ربيع المدرب المساعد بالجهاز الفنى للمقاولون العرب، أن النادى لا يمانع فى رحيل أحمد على مهاجم ذئاب الجبل وهداف الدورى العام، بشرط أن يكون العرض مفيداً للنادى واللاعب.
وأضاف ربيع فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن أحمد على هو صاحب أغلى عقد داخل نادى المقاولون العرب حيث تصل قيمة العقد إلى 2.5 مليون جنية، مشيراً على أنه لم يصل حتى الآن عرض رسمى من أى نادى لضم مهاجم المقاولون .
كما أكد مدرب المقاولون أن اللاعب لا يفكر حالياً فى أى عروض وانما يضع كل تركيزه فى مباراتى الدورى العام المتبقيتان من عمر المسابقة من أجل الدخول إلى المربع الذهبى، وخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى.
ويحتل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب قائمة هدافي الدوري العام برصيد 18 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن خالد قمر صاحب المركز الثاني و أقرب منافسيه، ليخطف أنظار خافيير أجيري مدرب الفراعنة الذي لم يتردد في ضمه إلى قائمة المنتخب التي تستعد لبطولة الكان.
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