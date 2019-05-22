شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حلمى طولان من تدريب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى باستقالته لإدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى. وخسر الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة أمام مضيفه طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. Advertisements وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

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