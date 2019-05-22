شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي طنطا: تدعيم الفريق بـ3 لاعبين جدد استعدادًا للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المحاسب فايز عريبي، رئيس نادى طنطا، إنه تم التعاقد رسميا مع 3 لاعبين جدد استعدادا للموسم القادم من الدوري الممتاز، وذلك في إطار تدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها في جميع المراكز.

أوضح «عريبي»، في تصريح، الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع كل من اللاعب أحمد فهمي (29 عاما) ويلعب في مركز الظهير الأيمن- الجناح الأيمن ولعب بأندية (غزل المحلة- صيد المحلة- طنطا)، واللاعب محمود صلاح (27 عاما) يلعب بوسط الملعب وتحت رأسي الحربة ولعب لأندية (ناشئين الأهلى- بلدية المحلة- الترسانة- كفر الشيخ)، واللاعب جون جميل وشهرته (جون مانجا) (27 عاما) يلعب بمراكز: صانع الألعاب- جناح أيمن- جناح أيسر لعب لأندية (المقاصة- تليفونات بنى سويف- النصر).

يذكر أن الكابتن علاء عكاشة، مدير الكرة بالنادي، كان قد نجح في تجديد عقد كل من اللاعبين محمد الشاذلي وأحمد قطاوي، وذلك منذ شهر يناير المنقضى ولكن تم الاتفاق على عدم الإعلان عن ذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب للفريق، مؤكدا توفير جميع الإمكانيات المادية للتدعيم الفريق ليكون لة مكانة في الدورى الممتاز الموسم القادم.