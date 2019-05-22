شكرا لقرائتكم الاهلي يخوض معركة تحديد المصير أمام الاسماعيلي الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام ، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى .

ووصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبي فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الاسماعيلى الليلة ، إذا جمع المارد الأحمر منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، الجونة، والأهلي ،بينما فقد فريق بيراميدز أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

إذا حافظ الأهلي والزمالك على نتائجهما الإيجابية دون انتظار تعثر أي منهما في الجولات المتبقية، ستضطر الجماهير المصرية إلى الانتظار حتى الجولة الـ34 الأخيرة من عمر المسابقة لتحديد بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

وفي حال عدم تعثر القطبين، سيبقى فارق النقطة بين الأهلي المتصدر والزمالك الوصيف، ليكفي الأحمر التعادل من أجل ضمان التتويج باللقب، بينما سيتحتم على الزمالك تحقيق الفوز لاعتلاء القمة بفارق نقطتين واستعادة اللقب.

Advertisements

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.

ومن جانبه طالب الاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لاعبيه بالوصول للنقطة 76 وإزاحة الاسماعيلى من طريقهم لضمان حصد اللقب مشيراً إلى ضرورة إستمرار الروح القتالية التى ظهرت على أداء اللاعبين فى المواجهات الاخيرة وكانت سبباً فى حسم المباريات باللحظات القاتلة مشدداً على ضرورة توخى الحذر من انتفاضة الدراويش لاسيما أنه فريق كبير لايهاب المباريات الحاسمة مؤكداً أن الاهلى عانى كثيراً فى مباراة الدور الاول مع الدراويش وكان متأخراً للثوانى الأخيرة لولا نجاح محمد شريف فى تسجيل هدف التعادل وهو الأمر الذى لايتمنى تكراره الليلة لاسيما أن أية تعثر يزيد من غموض الفائز بدرع الدوري .

فى المقابل طالب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة وهى المباراة التى أعلنت بقاؤهم رسمياً فى دوري الاضواء والشهرة بعد فترة من تراجع النتائج والاداء مشدداً على ضرورة خوض مباراة الاهلى بمعنويات مرتفعة واللعب بشجاعة لتعويض الخسائر التى تعرضوا لها فى الاسابيع الأخيرة .