شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يستقبل بعثة نهضة بركان فى المطار بالورود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعثه فريق نهضة بركان المغربي بمطار القاهرة ، والتي وصلت صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الحسم بنهائى الكونفدرالية الأفريقية.

مرتضى منصور، حرص على أن يكون استقبال بعثة نهضة بركان، بحفاوة بالغة حيث تواجدت فرقه فنون شعبيه ترتدي الملابس الفرعونية، ومعها الطبول والمزامير، وكذلك عدد كبير من براعم النادي تحمل اعلام القلعة البيضاء واعلام المغرب الشقيق والورود.

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وأشار مرتضي منصور ، أثناء ترحيبه بمسئولي بعثة نهضة بركان، إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين .

وتقدم رئيس الزمالك بالشكر لمسئولي نهضة بركان على حسن الاستقبال في المغرب، قائلا: إنكم في بلدكم الثاني مصر، متمنيا أن تخرج المباراة النهائية بالشكل الذي يليق بالناديين .

وتقيم البعثة في القاهرة البوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.