مصراوي
قامت شركة شركة "سينرجى أدفرتيزنج" للانتاج التليفزيونى، بالكشف عن قناة "تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وتستعد مصر لإستضافة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل.
وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد كشف في وقت سابق، عن استعداد التلفزيون المصري، عن طريق البث الأرضي لنقل منافسات بطولة أمم أفريقيا.
شركة "سينرجي" عبر "فيس بوك" قامت بنشر فيديو دعائي للقناة المصرية بوجود نجوم التحليل في مصر، وعلى رأسهم الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر.
وكشفت شركة "سينرجي" عن تردد القناة عبر نايلسات...
كانت هذه تفاصيل خبر تردد وموعد انطلاق قناة «تايم سبورت» الناقلة لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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