الإسماعيلى لايعرف طريق الفوز على الأهلى فى "برج العرب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ملعب برج العرب الإسكندرية، قمة الإسماعيلى مع الأهلى لحساب مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى والمقرر لها العاشرة مساء الأربعاء. الإسماعيلى ضد الأهلي الإسماعيلى ضد الأهلي ويتطلع الإسماعيلى لانهاء سلسلة “اللا فوز” فى مباراة الأربعاء التى ستقام بدون حضور جماهيرى. وسبق أن تقابل الفريقان فى ثلاث مباريات بالدورى على الملعب المذكور، إلا أن الأهلى كان صاحب التفوق. المباريات بالتفصيل .. -20 يناير 2016 تلقى الإسماعيلى خسارة من الأهلى إثر تسديدة لعبد الله السعيد. Advertisements موسم 2017 – 2018 تقابل الفريقان بمباراتى الدورين الأول والثانى فى بطولة الدورى على ملعب برج العرب . فاز الأهلى فى المباراة الأولى يوم 20 نوفمبر 2017 بثنائية عمرو السولية وعبد الله السعيد. وفى لقاء الدور الثانى يوم 30 يناير 2018، فاز الأهلى بهدف فى الوقت القاتل سجله وليد سليمان. ولم يسجل الإسماعيلى خلال المباريات الثلاث أى هدف فى شباك الفريق الأحمر.

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