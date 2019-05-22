شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الأهلى .. القرآن والثنائيات شعار معسكر الدراويش قبل المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، فى معسكر مغلق بفندق الاقامة فور وصولهم الإسكندرية، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وخلال المعسكر ظهرت علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق أملا فى استمرار النتائج الإيجابية.

وداوم اللاعبون أثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.

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فى ذات السياق، قسم الجهاز الفنى، لاعبى الفريق على غرف فندق الإقامة.

وجاء التقسيم على النحو التالى: “محمود متولى وأسامة إبراهيم ” – “باهر المحمدى وكريم بامبو” – “محمد مجدى الجمل ومحمود دونجا” – “محمد صادق وأحمد أيمن”.

كما يتواجد “عماد حمدى ومحمد هاشم” – “عبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم ” – ” محمد فوزى وحازم مرسى” – “شيلونجو ومحمود أبوجودة” – “أيمن رجب ومصطفى فارس” – “محمد الضرف وكمال السيد”، بينما يجلس “محمد الشامى “منفردًا.